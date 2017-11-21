Гризманн прокомментировал трансферные слухи, связанные с его именем

Форвард мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн высказался по поводу трансферных слухов, сватающих его в "Барселону", ПСЖ, "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити".

"Я не очень хорошо выражаю свои мысли. Это словно игра в "да" или "нет", когда меня на днях спросили, хотел бы я поиграть вместе с Мбаппе и Неймаром. Я ответил "да", но это не означает, что я намерен перейти в ПСЖ" - приводит слова 26-летнего француза Sky Sports.

Напомним, что следующим летом сумма отступных в контракте Гризманна снизится до 100 миллионов евро.

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