Гризманн прокомментировал трансферные слухи, связанные с его именем

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Гризманн прокомментировал трансферные слухи, связанные с его именем

Форвард мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн высказался по поводу трансферных слухов, сватающих его в "Барселону", ПСЖ, "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити".

"Я не очень хорошо выражаю свои мысли. Это словно игра в "да" или "нет", когда меня на днях спросили, хотел бы я поиграть вместе с Мбаппе и Неймаром. Я ответил "да", но это не означает, что я намерен перейти в ПСЖ" - приводит слова 26-летнего француза Sky Sports.

Напомним, что следующим летом сумма отступных в контракте Гризманна снизится до 100 миллионов евро. 

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