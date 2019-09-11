Гризманн прокомментировал второй подряд незабитый пенальти

Форвард сборной Франции Антуан Гризманн высказался по поводу двух подряд незабитых пенальти в матчах квалификации Евро-2020 против Албании и Андорры.

"Незабитый пенальти - это действительно больно. Но, как и после субботнего промаха, я был в хорошем расположении духа. Нужно продолжать работать. Это напоминание о том, что тяжёлая работа футболиста никогда не заканчивается", - сказал француз.

Стоит отметить, что до указанных матчей Гризманн имел стопроцентную реализацию пенальти в составе сборной - 7 из 7.

Несмотря на неудачи игрока "Барселоны", "трёхцветные" победили в обоих поединках с общим счётом 7:1.

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