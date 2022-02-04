Гризманн пропустит матч с "Барселоной"

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Гризманн пропустит матч с "Барселоной"

Фото твиттер "Атлетико"

Форвард мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн не поможет своей команде в игре 23-го тура Ла Лиги против "Барселоны", утверждает Marca.

Месяц назад звёздный футболист получил рецидив мышечного повреждения правого бедра и до сих пор не восстановился.

Напомним, что матч состоится в воскресенье, 6 февраля, в 18:15 по московскому времени.

После возвращения из "Барселоны" в "Атлетико" в конце августа Гризманн забил 7 голов и сделал 3 ассиста в 18 встречах.

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