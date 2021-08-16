Гризманн провёл 100-й матч за "Барселону"

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Гризманн провёл 100-й матч за "Барселону"

Фото: инстаграм Антуана Гризманна / Автор неизвестен

Форвард "Барселоны" Антуан Гризманн принял участие в матче 1-го тура Ла Лиги против "Реал Сосьедада" (4:2).

Эта игра стала 100-й для звёздного футболиста в составе "сине-гранатовых", сообщает Opta.

В активе французского нападающего 35 забитых голов и 16 результативных передач.

Напомним, что "Барса" приобрела Гризманна в 2019 году у "Атлетико" за 120 миллионов евро.

Не пропустите: Гризманн не хочет уходить из "Барселоны". | http://soccernews.ru
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