Гризманн провёл 100-й матч за "Барселону"

Фото: инстаграм Антуана Гризманна / Автор неизвестен

Форвард "Барселоны" Антуан Гризманн принял участие в матче 1-го тура Ла Лиги против "Реал Сосьедада" (4:2).

Эта игра стала 100-й для звёздного футболиста в составе "сине-гранатовых", сообщает Opta.

В активе французского нападающего 35 забитых голов и 16 результативных передач.

Напомним, что "Барса" приобрела Гризманна в 2019 году у "Атлетико" за 120 миллионов евро.

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