Гризманн провёл первую тренировку в "Барселоне"

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Гризманн провёл первую тренировку в "Барселоне"

Новичок "Барселоны" Антуан Гризманн сегодня принял участие в тренировке, которая стала для него дебютной в каталонской команде.

Вот так в компании своих соотечественников Самюэля Умтити и Усмана Дембеле француз выходил на занятие.

А так новобранцев приветствовали другие игроки "Барсы". Кроме Гризманна через "коридор" прошли вратарь Нето и полузащитник Френки де Йонг.

Напомним, что "Барселона" купила Гризманна у "Атлетико" за 120 миллионов евро и заключила с ним контракт до 2024 года.

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