Гризманн провел юбилейный матч за сборную Франции

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Гризманн провел юбилейный матч за сборную Франции

Фото: инстаграм Антуана Гризманна/Автор неизвестен

Нападающий мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн провел свой 100-й матч за сборную Франции.

Юбилейным для форварда стал финальный поединок Лиги наций УЕФА против национальной команды Испании.

30-летний Гризманн выступает за сборную Франции с 2014 года. В предыдущих 99 матчах он забил 41 гол и отдал 28 результативных передач.

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