Гризманн ради "Барселоны" отказал трём клубам

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Гризманн ради "Барселоны" отказал трём клубам

Форвард "Атлетико" Антуан Гризманн ради перехода в "Барселону" отказал трём клубам.

Как сообщает El Mundo Deportivo, 27-летний француз также имел предложения от "Реала", "Манчестер Юнайтед" и ПСЖ, но отклонил их.

Напомним, что "Барселона" купит Гризманна летом за 100 миллионов евро.

Не пропустите: Гризманн несколько месяцев назад сообщил Симеоне своё решение о будущем. | http://soccernews.ru

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