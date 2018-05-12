Гризманн ради "Барселоны" отказал трём клубам

Форвард "Атлетико" Антуан Гризманн ради перехода в "Барселону" отказал трём клубам.

Как сообщает El Mundo Deportivo, 27-летний француз также имел предложения от "Реала", "Манчестер Юнайтед" и ПСЖ, но отклонил их.

Напомним, что "Барселона" купит Гризманна летом за 100 миллионов евро.

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