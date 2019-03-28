Гризманн ради трансфера в "Барселону" готов пойти на сокращение зарплаты

Нападающий мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн хочет летом перебраться в "Барселону", сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, ради трансфера в каталонский клуб звёздный француз готов пойти на сокращение своей зарплаты.

Сейчас "матрасники" платят 28-летнему футболисту 23 миллиона евро в год.

Ранее утверждалось, что "Барселона" уже не хочет покупать Гризманна. Прошлым летом "сине-гранатовые" предлагали ему контракт с окладом в размере 16 миллионов.

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