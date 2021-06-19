Гризманн рассказал, чем займется после завершения карьеры

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Гризманн рассказал, чем займется после завершения карьерыФото: инстаграм Гризманна

Форвард "Барселоны" Антуан Гризманн рассказал о своих планах после окончания карьеры.

"Я уже готовлюсь к этому со всеми, кто меня окружает. Я помешан на коневодстве и хочу создать хорошую конюшню. Я мечтаю выиграть Гран-при Америки с одной из моих лошадей, это было бы прекрасно.

И у меня есть еще одна мечта - стать футбольным тренером после завершения карьеры игрока. Меня интересует управление группой футболистов, обдумывание тактики, организация тренировок. Мне действительно нравится идея получить диплом, чтобы быть на тренерской скамье через несколько лет", - приводит слова Гризманна Le Figaro.

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