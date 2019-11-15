Гризманн рассказал, как оценивает свои первые месяцы в "Барселоны"

Теги барселонаантуан гризманн

Гризманн рассказал, как оценивает свои первые месяцы в "Барселоны"
Французский нападающий "Барселоны" Антуан Гризманн оценил свои выступления за каталонский клуб.

"Я считаю, что мне лучше всего играть в центре нападения, так как я много лет играл на этой позиции. Но сейчас я в другом клубе. Мне нужно время для адаптации. Я знал, что мне будет трудно в "Барселоне", - цитирует Гризманна RMC Sport.

28-летний Гризманн перешел в "Барселону" в летнее трансферное окно из "Атлетико" за 120 миллионов евро. В нынешнем сезоне форвард провел 15 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре мяча и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

Не пропустите: "Барселона" нацелилась на защитника "Атлетика". | http://soccernews.ru

 
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Гол Месси принес Аргентине победу над Бразилией

Гол Месси принес Аргентине победу над Бразилией

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 12 25
2 Реал Мадрид Реал Мадрид 12 25
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 13 24
4 Севилья Севилья 13 24
5 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 13 23
6 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 13 20
7 Хетафе Хетафе 13 20
8 Гранада Гранада 13 20
9 Валенсия Валенсия 13 20
10 Осасуна Осасуна 13 19
11 Вильярреал Вильярреал 13 18
12 Леванте Леванте 13 17
13 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 13 17
14 Алавес Алавес 13 15
15 Эйбар Эйбар 13 15
16 Мальорка Мальорка 13 14
17 Бетис Бетис 13 13
18 Сельта Виго Сельта Виго 13 9
19 Эспаньол Эспаньол 13 8
20 Леганес Леганес 13 6
Полная таблица

топ-5 тегов