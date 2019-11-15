Гризманн рассказал, как оценивает свои первые месяцы в "Барселоны"



Французский нападающий "Барселоны" Антуан Гризманн оценил свои выступления за каталонский клуб.

"Я считаю, что мне лучше всего играть в центре нападения, так как я много лет играл на этой позиции. Но сейчас я в другом клубе. Мне нужно время для адаптации. Я знал, что мне будет трудно в "Барселоне", - цитирует Гризманна RMC Sport.

28-летний Гризманн перешел в "Барселону" в летнее трансферное окно из "Атлетико" за 120 миллионов евро. В нынешнем сезоне форвард провел 15 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре мяча и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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