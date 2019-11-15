Гризманн рассказал, как оценивает свои первые месяцы в "Барселоны"
Французский нападающий "Барселоны" Антуан Гризманн оценил свои выступления за каталонский клуб.
"Я считаю, что мне лучше всего играть в центре нападения, так как я много лет играл на этой позиции. Но сейчас я в другом клубе. Мне нужно время для адаптации. Я знал, что мне будет трудно в "Барселоне", - цитирует Гризманна RMC Sport.
28-летний Гризманн перешел в "Барселону" в летнее трансферное окно из "Атлетико" за 120 миллионов евро. В нынешнем сезоне форвард провел 15 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре мяча и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
Не пропустите: "Барселона" нацелилась на защитника "Атлетика". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Финляндия разгромила Лихтенштейн и вышла на Евро-2020
-
РФС готов продлить контракт с Черчесовым
-
Один из лучших испанских нападающих современности! Вспоминаем основные этапы карьеры Давида Вильи
-
В РФС подтвердили назначение Хачатурянца на пост главы судейского комитета
-
Конов сообщил о смене главы судейского комитета РФС
Лента новостей
-
1
Гол Месси принес Аргентине победу над Бразилией
-
Норвегия разгромила Фарерские острова, сохранив шансы выйти на Евро-2020
-
Финляндия разгромила Лихтенштейн и вышла на Евро-2020
-
Гризманн рассказал, как оценивает свои первые месяцы в "Барселоны"
-
Агент Бэйла ищет форварду клуб в АПЛ
-
1
Лев оценил шансы сборной Германии на Евро-2020
-
1
Владелец "Альмерии" заявил о желании купить Месси
-
"Барселона" нацелилась на защитника "Атлетика"
-
Лукаку не исключил вероятности перехода в российский клуб
-
"Урал" обыграл кипрский "Пафос", благодаря двум голам за минуту
-
"Сочи" может заменить Точилина экс-тренером "Динамо"
-
"Ювентус" согласовал новый контракт с основным голкипером
-
"Манчестер Сити" нацелился на двух защитников "Лестера"
-
ЦСКА расстанется с одним из ветеранов команды
-
Губерниев высказался о нашумевшем конфликте Уткина и Канделаки
-
СМИ назвали причину пропуска Головиным матча с Бельгией
-
"Милан" нацелился на воспитанника "Барселоны"
-
Травмированный Льорис назвал сроки возвращения на поле
-
Игрок "Ливерпуля" был шокирован свистом со стороны фанатов сборной Англии
-
"Ювентус" намерен переманить основного вратаря "Милана"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|12
|25
|2
|Реал Мадрид
|12
|25
|3
|Атлетико Мадрид
|13
|24
|4
|Севилья
|13
|24
|5
|Реал Сосьедад
|13
|23
|6
|Атлетик Бильбао
|13
|20
|7
|Хетафе
|13
|20
|8
|Гранада
|13
|20
|9
|Валенсия
|13
|20
|10
|Осасуна
|13
|19
|11
|Вильярреал
|13
|18
|12
|Леванте
|13
|17
|13
|Реал Вальядолид
|13
|17
|14
|Алавес
|13
|15
|15
|Эйбар
|13
|15
|16
|Мальорка
|13
|14
|17
|Бетис
|13
|13
|18
|Сельта Виго
|13
|9
|19
|Эспаньол
|13
|8
|20
|Леганес
|13
|6