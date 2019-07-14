Гризманн рассказал, как он будет мириться с Месси и Суаресом



Новичок "Барселоны" Антуан Гризманн рассказал, что он собирается помириться с форвардами каталонского клуба Лионелем Месси и Луисом Суаресом.

"Я рад, что нахожусь в "Барселоне" и готов к новому вызову. Я хочу выиграть все трофеи с "Барселоной".

Месси и Суарес могут злиться на меня за прошлый год. Я узнаю об этом, когда увижусь с ними. Но, думаю, что смогу все уладить благодаря результативным передачам", - приводит слова Гризманна официальный Twitter "Барселоны".

Напомним, что 28-летний Гризманн был близок к переходу в "Барселону" прошлым летом за 100 миллионов евро. Но в последний момент футболист решил остаться в "Атлетико". Нынешним летом его трансфер обошелся каталонскому клубу в 120 миллионов евро.

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