Гризманн рассказал, как он будет мириться с Месси и Суаресом
Новичок "Барселоны" Антуан Гризманн рассказал, что он собирается помириться с форвардами каталонского клуба Лионелем Месси и Луисом Суаресом.
"Я рад, что нахожусь в "Барселоне" и готов к новому вызову. Я хочу выиграть все трофеи с "Барселоной".
Месси и Суарес могут злиться на меня за прошлый год. Я узнаю об этом, когда увижусь с ними. Но, думаю, что смогу все уладить благодаря результативным передачам", - приводит слова Гризманна официальный Twitter "Барселоны".
Напомним, что 28-летний Гризманн был близок к переходу в "Барселону" прошлым летом за 100 миллионов евро. Но в последний момент футболист решил остаться в "Атлетико". Нынешним летом его трансфер обошелся каталонскому клубу в 120 миллионов евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|87
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|76
|3
|Реал Мадрид
|38
|68
|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32