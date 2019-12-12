Гризманн рассказал, как проходит его адаптация в "Барселоне"

Французский форвард "Барселоны" Антуан Гризманн рассказал, как проходит его адаптация в каталонском клубе. Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.



Футболист отметил, что на то, чтобы освоиться в новой команде, потребовалось больше времени, чем ожидалось.



"Я стараюсь понять и изучить свою роль в команде, пытаюсь лучше узнать своих товарищей по команде. Изначально не очень понимал движения Суареса и Месси, но с каждым днем становится все легче.



Я очень застенчивый человек. Мне непросто общаться с другими людьми из-за стеснения, но думаю это пройдет со временем. Я обычно не начинаю разговор первым. Но мы уже ужинали с Месси и Суаресом и думаю повторим это. Мне помогает то, что происходит за пределами поля", - сказал Гризманн.



Ранее сообщалось, что нападающий готов покинуть сине-гранатовых из-за сложных отношений с капитаном команды.



Напомним, Гризманн перешел в "Барселону" этим летом из "Атлетико" за 120 миллионов евро.

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