Гризманн рассказал, как проходит его адаптация в "Барселоне"
Французский форвард "Барселоны" Антуан Гризманн рассказал, как проходит его адаптация в каталонском клубе. Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.
Футболист отметил, что на то, чтобы освоиться в новой команде, потребовалось больше времени, чем ожидалось.
"Я стараюсь понять и изучить свою роль в команде, пытаюсь лучше узнать своих товарищей по команде. Изначально не очень понимал движения Суареса и Месси, но с каждым днем становится все легче.
Я очень застенчивый человек. Мне непросто общаться с другими людьми из-за стеснения, но думаю это пройдет со временем. Я обычно не начинаю разговор первым. Но мы уже ужинали с Месси и Суаресом и думаю повторим это. Мне помогает то, что происходит за пределами поля", - сказал Гризманн.
Ранее сообщалось, что нападающий готов покинуть сине-гранатовых из-за сложных отношений с капитаном команды.
Напомним, Гризманн перешел в "Барселону" этим летом из "Атлетико" за 120 миллионов евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|15
|34
|2
|Реал Мадрид
|15
|34
|3
|Севилья
|16
|31
|4
|Реал Сосьедад
|16
|27
|5
|Хетафе
|16
|27
|6
|Атлетик Бильбао
|16
|26
|7
|Атлетико Мадрид
|16
|26
|8
|Валенсия
|16
|26
|9
|Гранада
|16
|24
|10
|Осасуна
|16
|23
|11
|Бетис
|16
|22
|12
|Леванте
|16
|20
|13
|Вильярреал
|16
|19
|14
|Реал Вальядолид
|16
|19
|15
|Алавес
|16
|18
|16
|Эйбар
|16
|15
|17
|Мальорка
|16
|14
|18
|Сельта Виго
|16
|13
|19
|Леганес
|16
|9
|20
|Эспаньол
|16
|9