Форвард "Атлетико" и сборной Франции Антуан Гризманн рассказал, какое развитие своей карьеры он считает идеальным.

"Выиграть Чемпионат Мира, Лигу Чемпионов, а потом поехать и спокойно поиграть в США. Это моя идеальная карьера. Если всё пойдёт так, я бы согласился на это хоть сейчас. Не знаю, в каком возрасте могу заиграть в МЛС. Всё зависит от трофеев, которые я выиграю. Когда мне будет 32 или 33 я уже хочу быть там - нужно быть в состоянии показать что-то на поле" - цитирует Гризманна Le Figaro.

Напомним, что сегодня сборная Франции сразится с Аргентиной за путёвку в четвертьфинал ЧМ-2018.

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