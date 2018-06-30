Гризманн рассказал, какое развитие своей карьеры он считает идеальным

Теги антуан гризманнатлетико мадридфранция

Гризманн рассказал, какое развитие своей карьеры он считает идеальным

Форвард "Атлетико" и сборной Франции Антуан Гризманн рассказал, какое развитие своей карьеры он считает идеальным.

"Выиграть Чемпионат Мира, Лигу Чемпионов, а потом поехать и спокойно поиграть в США. Это моя идеальная карьера. Если всё пойдёт так, я бы согласился на это хоть сейчас. Не знаю, в каком возрасте могу заиграть в МЛС. Всё зависит от трофеев, которые я выиграю. Когда мне будет 32 или 33 я уже хочу быть там - нужно быть в состоянии показать что-то на поле" - цитирует Гризманна Le Figaro.

Напомним, что сегодня сборная Франции сразится с Аргентиной за путёвку в четвертьфинал ЧМ-2018.

Не пропустите: Гризманн готов инвестировать в баскетбол. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Главные новости дня: 29 июня

Главные новости дня: 29 июня

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 38 93
2 Атлетико Мадрид 38 79
3 Реал Мадрид 38 76
4 Валенсия 38 73
5 Вильярреал 38 61
6 Бетис 38 60
7 Севилья 38 58
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 38 51
10 Жирона 38 51
11 Реал Сосьедад 38 49
12 Сельта Виго 38 49
13 Эспаньол 38 49
14 Алавес 38 47
15 Леванте 38 46
16 Атлетик Бильбао 38 43
17 Леганес 38 43
18 Депортиво Ла-Корунья 38 29
19 Лас Пальмас 38 22
20 Малага 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов