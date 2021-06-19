Гризманн рассказал, когда уедет в МЛС

Теги барселонаантуан гризманн

Гризманн рассказал, когда уедет в МЛС

Фото инстаграм Антуана Гризманна

Нападающий "Барселоны" Антуан Гризманн признался, что уже через три года видит себя в МЛС.

"До 2024 года я связан контрактом с "Барсой", после чего, думаю, настанет подходящее время для переезда в США. Я бы хотел завершить карьеру там, хорошо играя в МЛС. Приезжать туда и ничего не показывая на поле бессмысленно", - приводит слова 30-летнего француза Le Figaro.

В прошедшем сезоне Гризманн сыграл за "сине-гранатовых" 51 матч, забил 20 голов и сделал 12 ассистов.

Не пропустите: Гризманн установил рекорд сборной Франции. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Сборная Франции не смогла обыграть Венгрию на Евро-2020

Сборная Франции не смогла обыграть Венгрию на Евро-2020

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов