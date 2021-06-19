Гризманн рассказал, когда уедет в МЛС

Фото инстаграм Антуана Гризманна

Нападающий "Барселоны" Антуан Гризманн признался, что уже через три года видит себя в МЛС.

"До 2024 года я связан контрактом с "Барсой", после чего, думаю, настанет подходящее время для переезда в США. Я бы хотел завершить карьеру там, хорошо играя в МЛС. Приезжать туда и ничего не показывая на поле бессмысленно", - приводит слова 30-летнего француза Le Figaro.

В прошедшем сезоне Гризманн сыграл за "сине-гранатовых" 51 матч, забил 20 голов и сделал 12 ассистов.

Не пропустите: Гризманн установил рекорд сборной Франции. | http://soccernews.ru