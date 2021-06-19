Гризманн рассказал, когда уедет в МЛС
Фото инстаграм Антуана Гризманна
Нападающий "Барселоны" Антуан Гризманн признался, что уже через три года видит себя в МЛС.
"До 2024 года я связан контрактом с "Барсой", после чего, думаю, настанет подходящее время для переезда в США. Я бы хотел завершить карьеру там, хорошо играя в МЛС. Приезжать туда и ничего не показывая на поле бессмысленно", - приводит слова 30-летнего француза Le Figaro.
В прошедшем сезоне Гризманн сыграл за "сине-гранатовых" 51 матч, забил 20 голов и сделал 12 ассистов.
Не пропустите: Гризманн установил рекорд сборной Франции. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Колосков назвал лучшего игрока сборной России на Евро-2020
-
Зарема рассказала, почему Тедеско покинул "Спартак"
-
Сборная Франции не смогла обыграть Венгрию на Евро-2020
-
"Сочи" просмотрит двух футболистов "Зенита-2"
-
ЦСКА планирует встречу с экс-тренером "Эвертона"
-
2
"Интер" может заменить Эриксена хавбеком "Манчестер Юнайтед"
-
Игроку сборной Венгрии стало плохо во время матча Евро-2020 с Францией
-
Сборная России поддержала певицу МакSим, которая находится в коме
-
"Бавария" претендует на защитника сборной Нидерландов
-
"Сочи" усилился хорватским защитником
-
Гризманн рассказал, когда уедет в МЛС
-
Зарема - Канделаки: "Больше сисек на спортивном канале - и своих, и чужих"
-
"Ливерпуль" интересуется шведским нападающим
-
Аленичев сравнил сборные России и Украины
-
"Тоттенхэм" выбирает между тремя тренерами
-
Стала известна зарплата Тюкавина по новому контракту с "Динамо"
-
"Рома" ведет переговоры о трансфере португальского голкипера
-
"Манчестер Сити" определился с будущим Зинченко
-
Де Лигт во время интервью забыл, что выступает за "Ювентус"
-
Зарема: "Влашичу надо было валить из конюшни ещё год назад"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14