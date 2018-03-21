Гризманн рассказал о настроении Погба

Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн заявил, что полузащитник Поль Погба находится в хорошем расположении духа, несмотря на проблемы в "Манчестер Юнайтед".

"Погба прибыл в сборную с улыбкой на лице. Он выглядит счастливым. Бывает тяжело, если не часто выходишь на поле и чувствуешь себя не в форме. Но Поль все такой же весельчак, который упорно работает на тренировках. Все зависит только от него. Уверен, что он сможет доказать свой уровень на поле. Нам нужен счастливый и эффективный на поле Погба", - приводит слова Гризманна Goal.com.

Напомним, что у 25-летнего Погба произошел конфликт с главным тренером "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью. В итоге хавбек вышел на поле в матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Севильи" (1:2) лишь во втором тайме. А в следующей встрече с "Брайтоном" (2:0) в Кубке Англии вообще не сыграл.

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