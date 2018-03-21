Гризманн рассказал о настроении Погба

Теги антуан гризманнполь погбафранция

Гризманн рассказал о настроении Погба

Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн заявил, что полузащитник Поль Погба находится в хорошем расположении духа, несмотря на проблемы в "Манчестер Юнайтед".

"Погба прибыл в сборную с улыбкой на лице. Он выглядит счастливым. Бывает тяжело, если не часто выходишь на поле и чувствуешь себя не в форме. Но Поль все такой же весельчак, который упорно работает на тренировках. Все зависит только от него. Уверен, что он сможет доказать свой уровень на поле. Нам нужен счастливый и эффективный на поле Погба", - приводит слова Гризманна Goal.com.

Напомним, что у 25-летнего Погба произошел конфликт с главным тренером "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью. В итоге хавбек вышел на поле в матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Севильи" (1:2) лишь во втором тайме. А в следующей встрече с "Брайтоном" (2:0) в Кубке Англии вообще не сыграл.

Не пропустите: Пять игроков сборной Франции рискуют пропустить матч с Колумбией. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Что там в Китае? Оскар и Халк на вершине, Карраско и Гайтан на дне, и другие вести из Поднебесной

Что там в Китае? Оскар и Халк на вершине, Карраско и Гайтан на дне, и другие вести из Поднебесной

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 30 81
2 Манчестер Юнайтед 30 65
3 Ливерпуль 31 63
4 Тоттенхэм 30 61
5 Челси 30 56
6 Арсенал Лондон 30 48
7 Бернли 30 43
8 Лестер Сити 30 40
9 Эвертон 31 40
10 Борнмут 31 36
11 Уотфорд 31 36
12 Брайтон & Хоув Альбион 30 34
13 Ньюкасл Юнайтед 30 32
14 Суонси Сити 30 31
15 Хаддерсфилд Таун 31 31
16 Кристал Пэлас 31 30
17 Вест Хэм Юнайтед 30 30
18 Саутгемптон 30 28
19 Сток Сити 31 27
20 Вест Бромвич Альбион 31 20
Полная таблица

топ-5 тегов