Гризманн рассказал о несостоявшемся переходе в "Арсенал"

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Гризманн рассказал о несостоявшемся переходе в "Арсенал"

Форвард мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн рассказал о несостоявшемся переходе в лондонский "Арсенал".

"Летом 2013 года скаут "Арсенала" Жиль Гриманди сообщил, что я интересен Арсену Венгеру. Поэтому я отклонил все другие предложения. Я ждал. Мой агент позвонил Гриманди и сказал ему, что я заинтересован в переходе. Наконец, за несколько часов до закрытия трансферного окна "Арсенал" отказался от сделки. Позднее когда агент сообщил мне, что лондонцы вновь проявляют интерес, я ответил, чтобы они забыли обо мне" - приводит слова француза Tribalfootball.

Напомним, что тогда Гризманн выступал за "Реал Сосьедад", а в 2014 году он перебрался в "Атлетико".

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