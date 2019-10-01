Гризманн рассказал о сложностях в общении с Месси
Французский нападающий "Барселоны" Антуан Гризманн рассказал о своих отношениях с аргентинским форвардом Лионелем Месси.
"Месси, также как и я, говорит мало. Поэтому нам нелегко общаться друг с другом. У нас нормальные отношения, но нам нужно укреплять связь между нами, чтобы это положительно сказалось на игре. Думаю, мы должны идти навстречу друг другу", - приводит слова Гризманна Marca.
Напомним, что 28-летний Гризманн перешел в "Барселону" из "Атлетико" в летнее трансферное окно. Каталонский клуб заплатил за футболиста полную сумму отступных в размере 120 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Месси не хотел видеть Гризманна в "Барселоне", так как он отказался от перехода в стан каталонцев в 2018 году.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|7
|15
|2
|Гранада
|7
|14
|3
|Атлетико Мадрид
|7
|14
|4
|Барселона
|7
|13
|5
|Реал Сосьедад
|6
|13
|6
|Атлетик Бильбао
|7
|12
|7
|Вильярреал
|7
|11
|8
|Севилья
|6
|10
|9
|Валенсия
|7
|9
|10
|Реал Вальядолид
|7
|9
|11
|Эйбар
|7
|8
|12
|Леванте
|7
|8
|13
|Осасуна
|7
|8
|14
|Алавес
|7
|8
|15
|Бетис
|7
|8
|16
|Хетафе
|7
|7
|17
|Сельта Виго
|7
|6
|18
|Эспаньол
|7
|5
|19
|Мальорка
|7
|4
|20
|Леганес
|7
|2