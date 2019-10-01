Гризманн рассказал о сложностях в общении с Месси



Французский нападающий "Барселоны" Антуан Гризманн рассказал о своих отношениях с аргентинским форвардом Лионелем Месси.

"Месси, также как и я, говорит мало. Поэтому нам нелегко общаться друг с другом. У нас нормальные отношения, но нам нужно укреплять связь между нами, чтобы это положительно сказалось на игре. Думаю, мы должны идти навстречу друг другу", - приводит слова Гризманна Marca.

Напомним, что 28-летний Гризманн перешел в "Барселону" из "Атлетико" в летнее трансферное окно. Каталонский клуб заплатил за футболиста полную сумму отступных в размере 120 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Месси не хотел видеть Гризманна в "Барселоне", так как он отказался от перехода в стан каталонцев в 2018 году.

Не пропустите: Суд закрыл дело против Месси по обвинению в уклонении от уплаты налогов. | http://soccernews.ru