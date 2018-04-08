Гризманн рассказал о своем будущем



Французский нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн заявил, что ему нужно решить вопрос о своем будущем до Чемпионата Мира-2018.

"Если мне и нужно определиться с тем, где я продолжу карьеру, то это необходимо сделать до Чемпионата Мира. Мне нужно быть свободным от лишних мыслей и думать только о сборной Франции. Иначе будут всякие звонки, которые будут меня отвлекать. Я не хочу этого. Я намерен приехать на Чемпионат Мира и думать только о нем", - цитирует Le Figaro Гризманна.

Ранее сообщалось, что 27-летний Гризманн близок к переходу в "Барселону". Также им интересуется "Манчестер Юнайтед".

Не пропустите: Симеоне поделился ожиданиями от матча с "Реалом". | http://soccernews.ru