Гризманн рассказал о своем будущем

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Гризманн рассказал о своем будущем
Французский нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн заявил, что ему нужно решить вопрос о своем будущем до Чемпионата Мира-2018. 

"Если мне и нужно определиться с тем, где я продолжу карьеру, то это необходимо сделать до Чемпионата Мира. Мне нужно быть свободным от лишних мыслей и думать только о сборной Франции. Иначе будут всякие звонки, которые будут меня отвлекать. Я не хочу этого. Я намерен приехать на Чемпионат Мира и думать только о нем", - цитирует Le Figaro Гризманна.

Ранее сообщалось, что 27-летний Гризманн близок к переходу в "Барселону". Также им интересуется "Манчестер Юнайтед".

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