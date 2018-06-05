Гризманн рассказал о своем будущем

Французский нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн заявил, что он пока не определился со своим будущим.

"Я все еще размышляю о своем будущим. В данный момент я не принял окончательного решения", - приводит слова Гризманна Marca.

Ранее сообщалось, что 27-летний Гризманн решил остаться в "Атлетико" и не переходить в "Барселону". Но затем эта информация была опровергнута.

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