Гризманн рассказал о своем опыте в "Барселоне"

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Гризманн рассказал о своем опыте в "Барселоне"Фото: инстаграм Гризманна/Автор неизвестен

Французский нападающий "Барселоны" Антуан Гризманн, ныне выступающий за мадридское "Атлетико" рассказал об опыте, который он получил в каталонском клубе.

"Мой опыт в "Барсе" не был катастрофическим. Каждый сезон я забивал около 20 голов. Для меня было честью играть за "Барселону".

"Я был счастлив, когда перешёл в "Барселону". У меня там были отличные товарищи по команде, и я многому научился у тренеров. Хотя иногда я не играл, иногда было сложно", - сказал француз.

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