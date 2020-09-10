Гризманн рассказал о своих отношениях с Месси

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Гризманн рассказал о своих отношениях с Месси

Нападающий "Барселоны" Антуан Гризманн высказался о своих отношениях с капитаном команды Лионелем Месси.

"Это был трудный сезон для всех, однако теперь мы начинаем все с нуля. Мои отношения с Месси похожи на то, как у меня все развивалось с Мбаппе. Сначала возникали трудности, и понадобилось время для того, чтобы между нами возникло взаимопонимание. С Месси все также наладится", - приводит слова Гризманна As.

В минувшем сезоне на счету 29-летнего француза 15 голов и 5 ассистов в 48 матчах.

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Гризманн:"Я с Лео обязательно помирюсь!Бывает,в отношениях наступает такой момент,когда партнерам хочется побыть наедине,но я и Месси любим друг друга!"

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