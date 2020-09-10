Гризманн рассказал о своих отношениях с Месси
Нападающий "Барселоны" Антуан Гризманн высказался о своих отношениях с капитаном команды Лионелем Месси.
"Это был трудный сезон для всех, однако теперь мы начинаем все с нуля. Мои отношения с Месси похожи на то, как у меня все развивалось с Мбаппе. Сначала возникали трудности, и понадобилось время для того, чтобы между нами возникло взаимопонимание. С Месси все также наладится", - приводит слова Гризманна As.
В минувшем сезоне на счету 29-летнего француза 15 голов и 5 ассистов в 48 матчах.
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|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
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|19
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|3
|Атлетико Мадрид
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|4
|Севилья
|20
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|5
|Хетафе
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|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
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|8
|Атлетик Бильбао
|20
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|9
|Вильярреал
|20
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|10
|Гранада
|19
|27
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|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14