Гризманн рассказал о своих планах на матч с "Барселоной"

Форвард мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн рассказал о своих планах на матч 27-го тура испанской Примеры против "Барселоны".

"Я наслаждаюсь футболом, так как очень счастлив в "Атлетико". Надеюсь, что мы приблизимся к "Барселоне" в турнирной таблице чемпионата. Я очень хочу забить на "Камп Ноу" - приводит слова 26-летнего француза Sport.es.

Напомним, что матч "Барселона" – "Атлетико" состоится 4 марта в 18:15 по московскому времени. Также стоит отметить, что в двух последних играх Гризманн забил 7 голов.

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