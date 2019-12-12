Гризманн рассказал, почему решил покинуть "Атлетико"
Нападающий "Барселоны" Антуан Гризманн рассказал, зачем почему покинул мадридский "Атлетико". Об этом сообщает Marca.
"Я ушел из "Атлетико" не потому, что хотел выиграть Лигу Чемпионов и взять больше трофеев.
Я покинул клуб, чтобы освоить новый стиль игры и новую философию. "Атлетико" может выиграть Ла Лигу и Лигу чемпионов в любой сезон", - сказал Гризманн.
Француз перешел в каталонский клуб из мадридского в летнее трансферное окно за 120 миллионов евро. Его контракт с "Барсой" рассчитан до 2024 года.
А еще: Гризманн рассказал, как проходит его адаптация в "Барселоне"|http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Хацкевич может возглавить "Ротор"
-
Агент Кокорина переживает, что футболиста снова не дадут зарегистрировать
-
"Бавария" установила рекорд Лиги Чемпионов, еще никто не забивал так много на групповом этапе! Разбираем матч между подопечными Флика и "Тоттенхэмом!"
-
Роналду хочет сыграть с "Реалом" в финале Лиги Чемпионов
-
"Бавария" установила рекорд для немецких клубов
Лента новостей
-
Ричард Мастерс утвержден на посту исполнительного директора АПЛ
-
Гризманн рассказал, почему решил покинуть "Атлетико"
-
Карвахаль поделился ожиданиями от матча "Реала" с "Барселоной"
-
Мостовой поделился ожиданиями от матча "Краснодара" с "Хетафе"
-
2
Сборная России - фанатам: "Не матерись. Веди себя культурно"
-
2
Инфантино: "На трансферы ежегодно тратится 7 миллиардов евро. Нужно сделать систему прозрачнее"
-
На памятник Ибрагимовичу в Мальме снова напали вандалы
-
Бентанкур сможет сыграть за "Ювентус" в матче с "Удинезе"
-
Виллиан считает, что скоро "Челси" с ним заключит новый контракт
-
Смордская: "Спартак" - главное разочарование РПЛ. Ещё немного - и в ФНЛ вылетит"
-
1
"Интер" хочет арендовать Видаля в зимнее трансферное окно
-
Гаттузо хочет пригласить в "Наполи" хавбека "Милана" Кессье
-
1
Хацкевич может возглавить "Ротор"
-
Гризманн рассказал, как проходит его адаптация в "Барселоне"
-
Канчельскис: "Постоянно в WADA что-то придумывают, придираются"
-
1
Чорлука рассказал, когда восстановится после травмы
-
1
Агент Кокорина переживает, что футболиста снова не дадут зарегистрировать
-
"Ливерпуль" договорился о трансфере форварда "Зальцбурга" Минамино
-
Слуцкий выложил очередное забавное видео
-
Стало известно, где "Локомотив" проведет зимние сборы
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|15
|34
|2
|Реал Мадрид
|15
|34
|3
|Севилья
|16
|31
|4
|Реал Сосьедад
|16
|27
|5
|Хетафе
|16
|27
|6
|Атлетик Бильбао
|16
|26
|7
|Атлетико Мадрид
|16
|26
|8
|Валенсия
|16
|26
|9
|Гранада
|16
|24
|10
|Осасуна
|16
|23
|11
|Бетис
|16
|22
|12
|Леванте
|16
|20
|13
|Вильярреал
|16
|19
|14
|Реал Вальядолид
|16
|19
|15
|Алавес
|16
|18
|16
|Эйбар
|16
|15
|17
|Мальорка
|16
|14
|18
|Сельта Виго
|16
|13
|19
|Леганес
|16
|9
|20
|Эспаньол
|16
|9