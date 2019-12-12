Гризманн рассказал, почему решил покинуть "Атлетико"

Нападающий "Барселоны" Антуан Гризманн рассказал, зачем почему покинул мадридский "Атлетико". Об этом сообщает Marca.

"Я ушел из "Атлетико" не потому, что хотел выиграть Лигу Чемпионов и взять больше трофеев.

Я покинул клуб, чтобы освоить новый стиль игры и новую философию. "Атлетико" может выиграть Ла Лигу и Лигу чемпионов в любой сезон", - сказал Гризманн.

Француз перешел в каталонский клуб из мадридского в летнее трансферное окно за 120 миллионов евро. Его контракт с "Барсой" рассчитан до 2024 года.

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