Гризманн расстроился, когда узнал об отношении игроков "Барселоны" к его трансферу

1 Теги барселонаантуан гризманнатлетико мадридтрансферы

Гризманн расстроился, когда узнал об отношении игроков "Барселоны" к его трансферу

Форвард "Атлетико" Антуан Гризманн очень огорчился из-за того, что ряд футболистов "Барселоны" против его перехода в команду. Об этом сообщает Diario Sport.

Ранее сообщалось, что каталонцы наложили вето на трансфер Гризманна.

По данным издания, сине-гранатовые пока не информируют футболиста о сложившейся ситуации и деталях его трансфера.

Француз также отметил недружественную реакцию лидеров команды Месси и Пике, когда на конференции их спросили о его переходе. Хотя раньше они часто хвалили его.

На данный момент Гризманн ожидает звонка из "Барселоны", чтобы узнать о деталях трансфера.

Не пропустите: "Барселона" передумала увольнять Вальверде| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Крош
Крош

ЛГБТшнику никто не звонит.Его никто не ждет.

Ответить

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

СМИ: игроки "Барселоны" наложили вето на трансфер Гризманна

СМИ: игроки "Барселоны" наложили вето на трансфер Гризманна

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 38 87
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 38 76
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 38 68
4 Валенсия Валенсия 38 61
5 Хетафе Хетафе 38 59
6 Севилья Севилья 38 59
7 Эспаньол Эспаньол 38 53
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 38 53
9 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 38 50
10 Бетис Бетис 38 50
11 Алавес Алавес 38 50
12 Эйбар Эйбар 38 47
13 Леганес Леганес 38 45
14 Вильярреал Вильярреал 38 44
15 Леванте Леванте 38 44
16 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 38 41
17 Сельта Виго Сельта Виго 38 41
18 Жирона Жирона 38 37
19 Уэска Уэска 38 33
20 Райо Вальекано Райо Вальекано 38 32
Полная таблица

топ-5 тегов