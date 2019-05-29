Гризманн расстроился, когда узнал об отношении игроков "Барселоны" к его трансферу

Форвард "Атлетико" Антуан Гризманн очень огорчился из-за того, что ряд футболистов "Барселоны" против его перехода в команду. Об этом сообщает Diario Sport.

Ранее сообщалось, что каталонцы наложили вето на трансфер Гризманна.

По данным издания, сине-гранатовые пока не информируют футболиста о сложившейся ситуации и деталях его трансфера.

Француз также отметил недружественную реакцию лидеров команды Месси и Пике, когда на конференции их спросили о его переходе. Хотя раньше они часто хвалили его.

На данный момент Гризманн ожидает звонка из "Барселоны", чтобы узнать о деталях трансфера.

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