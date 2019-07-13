Гризманн разочарован отношением со стороны "Атлетико"

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Гризманн разочарован отношением со стороны "Атлетико"

Новичок "Барселоны" Антуан Гризманн огорчён поведением "Атлетико" в вопросе его трансфера.

"Антуан сильно разочарован отношением "Атлетико" и лидеров клуба, которые действуют недобросовестно и говорят противоположное тому, что говорили ему лично. Пусть "Атлетико" поступает так, как считает нужным. Мы будем делать то же самое, если потребуется. Сейчас Гризманн хочет думать только о новой главе в карьере", - цитирует адвоката футболиста Севана Кариана L’Equipe.

Напомним, что "Барселона" заплатила за 28-летнего француза отступные в размере 120 миллионов евро.

Однако "Атлетико" настаивает на том, что каталонский клуб договорился с Гризманном до 1 июля, когда клаусула была на 80 миллионов выше. "Матрасники" намерены доказать свою правоту в суде.

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Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

Подав в суд на Барсу и Гризмана, хозяева "Атлетико" только найдут нам свою попу приключений. Ведь как-никак, а Антуан отыграл за клуб немало лет, и защищаясь может много чего рассказать....

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