Гризманн разорвал контракт с Huawei

Французский нападающий "Барселоны" Антуан Гризманн в своем Instagram сообщил, что он расторг соглашение с китайским производителем электроники Huawei.

Такое решение француз принял после того, как Huawei обвинили в использовании подневольного труда уйгуров на своих фабриках. Кроме того, компанию подозревают в слежке за уйгурами.

В нынешнем сезоне 29-летний Гризманн провел за "Барселону" 15 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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