Гризманн разорвал контракт с Huawei

1 Теги барселонаантуан гризманн

Гризманн разорвал контракт с Huawei

Французский нападающий "Барселоны" Антуан Гризманн в своем Instagram сообщил, что он расторг соглашение с китайским производителем электроники Huawei.

Такое решение француз принял после того, как Huawei обвинили в использовании подневольного труда уйгуров на своих фабриках. Кроме того, компанию подозревают в слежке за уйгурами. 

В нынешнем сезоне 29-летний Гризманн провел за "Барселону" 15 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

Не пропустите: Гризманн высказался о разгромном поражении "Барселоны" в матче с "Ювентусом". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Дибил на дибиле...Бааааарсаааа ... Хе-хе ...

Ответить

главное

Орлов рассказал подробности об уходе Газизова из "Спартака"

Орлов рассказал подробности об уходе Газизова из "Спартака"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов