Гризманн разорвал контракт со своим агентом

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Гризманн разорвал контракт со своим агентом

Эрик Олатс больше не является агентом форварда "Атлетико" Антуана Гризманна.

"Текущий имидж и будущее футболиста расходятся с нашим видением сотрудничества. Я сконцентрируюсь на своей работе в качестве скаута "Реал Сосьедада". Спасибо Гризманну за доверие на протяжении многих лет, желаю ему всего наилучшего в следующем этапе его карьеры" - приводит слова агента L’Equipe.

Напомним, что недавно Гризманн отказался от трансфера в "Манчестер Юнайтед" и продлил соглашение с "матрасниками" до 2022 года.

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