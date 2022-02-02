Гризманн рискует пропустить матч с "Барселоной"

Фото: инстаграм Гризманна\Автор неизвестен

Французский нападающий "Барселоны" Антуан Гризманн, выступающий ныне в мадридском "Атлетико" на правах аренды, рискует не сыграть с каталонским клубом из-за повреждения, сообщает El Chiringuito.

По информации источника, в "Атлетико" не горят желанием рисковать футболистом перед важным отрезком сезона, так как он еще не полностью восстановился от повреждения бедра на правой ноге.

За "Атлетико" в Ла Лиге Гризманн сыграл 13 матчей в текущем сезоне, в которых забил 3 гола и сделал одну результативную передачу.

Игра между "Барсой" и "матрасниками" запланирован на воскресенье 6-го февраля и начнется в 18:15 (мск).

Отметим, что в случае, если Гризманн сыграет за "Атлетико" 50% от возможных для него матчей, то активирует обязательная опция выкупа за 40 миллионов евро.

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