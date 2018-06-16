Гризманн с пенальти открыл счет в матче с Австралией

Сборная Франции повела в счете в игре с Австралией.

Гол с пенальти забил нападающий французов Антуан Гризманн.

Отметим, что пенальти был назначен после видеоповтора.

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