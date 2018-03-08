Гризманн, Сауль и Коста в основе "Атлетико" на матч с "Локомотивом", Облак не сыграет

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Гризманн, Сауль и Коста в основе "Атлетико" на матч с "Локомотивом", Облак не сыграет
Стали известны стартовые составы "Атлетико" и "Локомотива" на первый матч 1/8 финала Лиги Европы.

"Атлетико": Вернер, Луис, Парти, Коке, Гризманн, Сауль, Корреа, Коста, Эрнандес, Хуанфран, Хименес.

"Локомотив": Гилерме, Фернандеш, Пейчинович, Чорлука, Игнатьев, Эдер, Денисов, Рыбусь, Кверквелия, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук.

Начало встречи - в 21:00 по московскому времени.

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