Гризманн сделал откровенное заявление о своих отношениях с Месси

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Гризманн сделал откровенное заявление о своих отношениях с Месси

Нападающий "Барселоны" Антуан Гризманн прокомментировал слухи о наличии конфликта между ним и капитаном команды Лионелем Месси.

"Лео действительно был зол из-за моего отказа перейти в "Барсу" в 2018 году. Он говорил об этом трансфере публично, а я в итоге отклонил предложение. Однако он сказал, что после моего перехода в его команду он готов пойти со мной на смерть, и я ежедневно чувствую это. Я восхищаюсь Месси, и он знает об этом. У нас прекрасные отношения", - приводит слова француза Marca.

"Сине-гранатовые" купили Гризманна за 120 миллионов евро. В активе форварда 17 голов и 5 ассистов в 58 матчах.

Ранее бывший агент и дядя футболиста выступали с критикой в адрес Месси. По их словам, аргентинец мешал адаптации Антуана. 

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