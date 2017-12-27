Гризманн сфотографировался с центровым "Филадельфии" Эмбиидом

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Гризманн сфотографировался с центровым "Филадельфии" Эмбиидом
Французский нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн проводит рождественский отпуск в США.

Футболист побывал на матче чемпионата НБА между "Нью-Йорк Никс" и "Филадельфией" (98:105). 

После окончания матча Гризманн сфотографировался с центровым "Филадельфии" Джоэлем Эмбиидом.

Фото: Гризманн и Эмбиид.

Ранее сообщалось, что 26-летний Гризманн близок к переходу в "Барселону".

Не пропустите: "Атлетико" заинтересован в обмене игроками с "Барселоной". | http://soccernews.ru

комментарии
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"Ранее сообщалось, что 26-летний Гризманн близок к переходу в "Барселону"." - и как это связано с темой поста???

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