Гризманн: "Симеоне - лучший тренер в мире с точки зрения тактики и игры в защите"

Форвард "Атлетико" Антуан Гризманн расхвалил наставника "матрасников" Диего Симеоне.

"Симеоне - лучший тренер в мире с точки зрения тактики и игры в защите. Он выявляет мельчайшие недочёты и старается улучшить вашу игру, делая вас более полноценным игроком. Симеоне очень помог мне. И в личном плане и в профессиональном.

Я стал более зрелым и совершенным футболистом за последние годы. Он всегда требует от меня большего и заставляет непрерывно прогрессировать" - приводит слова Гризманна AS.

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