Гризманн слетал в США без разрешения "Барселоны"

Нападающий "Барселоны" Антуан Гризманн решил не терять зря время в связи с переносом Эль Класико на декабрь.

По информации Goal.com, француз слетал на выходные в Нью-Йорк, при этом не оповестив клуб о своём отъезде.

Впрочем, наставник "блауграны" Эрнесто Вальверде не видит проблемы в несогласованной поездке своего подопечного.

"Ничего страшного не произошло. Каждый может сам распоряжаться своим свободным временем", - сказал тренер.

Летом "Барса" купила Гризманна у "Атлетико" за 120 миллионов евро. Форвард сыграл 11 матчей, забил 4 гола и сделал 4 ассиста.

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