Гризманн сменит игровой номер в "Барселоне"
Нападающий "Барселоны" Антуан Гризманн в новом сезоне будет играть под другим номером.
По информации Sport.es, звёздный француз отказался от цифры "17" в пользу "семёрки".
Ранее 7-й номер принадлежал бразильскому полузащитнику Филиппе Коутиньо.
29-летний Гризманн выступает за "Барсу" с лета 2019 года, сыграл 48 матчей, забил 15 голов и сделал 4 ассиста.
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|Атлетико Мадрид
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|35
|4
|Севилья
|20
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|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14