Гризманн сменит игровой номер в "Барселоне"

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Гризманн сменит игровой номер в "Барселоне"

Нападающий "Барселоны" Антуан Гризманн в новом сезоне будет играть под другим номером.

По информации Sport.es, звёздный француз отказался от цифры "17" в пользу "семёрки".

Ранее 7-й номер принадлежал бразильскому полузащитнику Филиппе Коутиньо.

29-летний Гризманн выступает за "Барсу" с лета 2019 года, сыграл 48 матчей, забил 15 голов и сделал 4 ассиста.

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