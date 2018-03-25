Гризманн согласен снизить свои зарплатные требования ради перехода в "Барселону"

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Гризманн согласен снизить свои зарплатные требования ради перехода в "Барселону"
Нападающий мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн надеется перейти в "Барселону", сообщает Sport.es.

По сведениям издания, ради перехода в каталонский клуб футболист готов снизить свои зарплатные требования. "Барселона" сможет предложить форварда приемлемую для себя зарплату, но с очень хорошими бонусами.

"Атлетико" не хочет продавать 27-летнего Гризманна, но сумма отступных в его контракте составляет 100 миллионов евро.

Не пропустите: "Барселона" готова заплатить за Гризманна свыше 100 миллионов евро. | http://soccernews.ru

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