Гризманн сократил зарплату почти в два раза ради "Атлетико"

Фото: инстаграм Гризманна/Автор неизвестен

Форвард сборной Франции Антуан Гризманн пошел на значительное сокращение зарплаты ради возвращения из "Барселоны" в мадридский "Атлетико".

Как сообщает Рубен Урия из издания Goal, француз согласился урезать свой оклад на 40%.

По информации источника, право выкупа для "Атлетико" через два года станет обязательным, если Антуан сыграет более 50% матчей.

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