Гризманн сообщил, что не будет больше тренироваться в "Атлетико"

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Гризманн сообщил, что не будет больше тренироваться в "Атлетико"

Нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн заявил, что он не будет больше принимать участия в тренировках мадридского клуба. Об этом сообщает Marca.

Ранее сообщалось, что "матрасники" наложат санкции на игрока, если он завтра не прибудет в расположение клуба. "Барселона", в свою очередь, не собирается отказываться от трансфера француза.

Напомним, вчера, 5 июля, "Атлетико" опубликовал заявление, в котором говорилось, что мадридский клуб не будет продавать "Барселоне" французского форварда, так как футболист и каталонский клуб поступили неуважительно по отношению к мадридцам.

А еще: Стали известны детали контракта Гризманна с "Барселоной"| http://soccernews.ru
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