Гризманн сообщил, где он намерен завершить свою карьеру

Теги антуан гризманнатлетико мадрид

Гризманн сообщил, где он намерен завершить свою карьеру

Форвард мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн сообщил, где он намерен завершить свою карьеру.

Как информирует RMC Sport, 26-летний нападающий "матрасников" заявил, что свои последние годы в качестве игрока он планирует провести в американской MLS.

Напомним, президент "Атлетико" верит, что Гризманн не покинет клуб. | soccernews.ru

комментарии
LoL

какая грамота где она намерен .........

Ответить
KeK

Ты не лучше)

Ответить

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Вот так бы выглядел сегодняшний "Вильярреал", не продавай он своих лидеров

Вот так бы выглядел сегодняшний "Вильярреал", не продавай он своих лидеров

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 11 31
2 Валенсия 11 27
3 Реал Мадрид 11 23
4 Атлетико Мадрид 11 23
5 Вильярреал 11 20
6 Севилья 11 19
7 Реал Сосьедад 11 17
8 Бетис 11 17
9 Леганес 11 17
10 Жирона 11 15
11 Сельта Виго 11 14
12 Хетафе 11 13
13 Эспаньол 11 13
14 Леванте 11 12
15 Атлетик Бильбао 11 11
16 Депортиво Ла-Корунья 11 11
17 Эйбар 11 8
18 Алавес 11 6
19 Лас Пальмас 11 6
20 Малага 11 4
Полная таблица

топ-5 тегов