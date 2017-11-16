Форвард мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн сообщил, где он намерен завершить свою карьеру.

Как информирует RMC Sport, 26-летний нападающий "матрасников" заявил, что свои последние годы в качестве игрока он планирует провести в американской MLS.

Напомним, президент "Атлетико" верит, что Гризманн не покинет клуб. | soccernews.ru