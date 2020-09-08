Гризманн сравнялся с Зиданом по числу голов за сборную Франции

Теги антуан гризманнфранциязинедин зидан

Гризманн сравнялся с Зиданом по числу голов за сборную Франции

Форвард "Барселоны" Антуан Гризманн отметился голом в составе сборной Франции в матче Лиги наций.

По этому показателю футболист сравнялся с Зинедином Зиданом. Француз забил на 31-й минуте встречи, сравняв счет в матче.

Больше Гризманна и Зидана в составе сборной забивали только Давид Трезеге (34 гола), Оливье Жиру (39), Мишель Платини (41) и Тьерри Анри (51).

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