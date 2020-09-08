Гризманн сравнялся с Зиданом по числу голов за сборную Франции
Форвард "Барселоны" Антуан Гризманн отметился голом в составе сборной Франции в матче Лиги наций.
По этому показателю футболист сравнялся с Зинедином Зиданом. Француз забил на 31-й минуте встречи, сравняв счет в матче.
Больше Гризманна и Зидана в составе сборной забивали только Давид Трезеге (34 гола), Оливье Жиру (39), Мишель Платини (41) и Тьерри Анри (51).
Не пропустите: Дешам: "Сборная Франции провела не самый лучший матч"| http://soccernews.ru
главное
-
Де Брейне признан лучшим игроком года в Англии по версии PFA
-
Александер-Арнольд стал лучшим молодым игроком года в Англии
-
Журналист Николо Скира: Кокорин может продолжить карьеру в "Роме"
-
Молодежная сборная России проиграла Польше в отборочном матче к Евро-2021
-
Диего Перотти отказался от перехода в "Спартак"
Лента новостей
-
Гризманн сравнялся с Зиданом по числу голов за сборную Франции
-
Итальянские СМИ сообщили, за какую сумму "Спартак" отпустит Кокорина
-
Форвард Форестьери стал игроком "Удинезе"
-
Хавбек "Спартака" Глушенков завтра пройдет медобследование в связи с травмой колена
-
Роналду забил 100-й гол за сборную Португалии
-
"Рома" рассматривает Кокорина в качестве замены травмированному Дзаньоло
-
Защитник "Арсенала" Папастатопулос может стать игроком "Наполи"
-
Де Брейне признан лучшим игроком года в Англии по версии PFA
-
Александер-Арнольд стал лучшим молодым игроком года в Англии
-
"Эвертон" объявил о переходе из "Уотфорда" хавбека Дукуре
-
Журналист Николо Скира: Кокорин может продолжить карьеру в "Роме"
-
Ловрен, Влашич и Уремович - в старте на матч Лиги наций Франция - Хорватия
-
Молодежная сборная России проиграла Польше в отборочном матче к Евро-2021
-
Черевченко: "Семин - это мой второй отец, только в футболе"
-
1
"Истанбул Башакшехир" представил защитника Рафаэла в стиле черепашки-ниндзя
-
Шалимов высказался о возможном дебюте Кокорина в матче с ЦСКА
-
Форвард "Ромы" Шик стал игроком "Байера"
-
Черевченко признался, что в настоящее время не видит альтернативы Владимиру Путину
-
1
Диего Перотти отказался от перехода в "Спартак"
-
"Аталанта" Миранчука подпишет защитника "Валенсии"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13