Гризманн стал лучшим игроком матча Уругвай – Франция

Теги францияуругвайантуан гризманн

Гризманн стал лучшим игроком матча Уругвай – Франция

Сборная Франции обыграла Уругвай (2:0) в матче 1/4 финала Чемпионата Мира-2018.

Лучшим игроком этого поединка был признан французский нападающий Антуан Гризманн, который забил гол и отдал результативную передачу на Рафаэля Варана.

Для 27-летнего Гризманна этот матч стал четвертым на ЧМ-2018 и в его активе 3 забитых мяча и 1 голевой пас.

Не пропустите: Франция обыграла Уругвай и шагнула в полуфинал ЧМ. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Двадцать четвертый день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 7 июля

Двадцать четвертый день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 7 июля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов