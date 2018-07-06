Гризманн стал лучшим игроком матча Уругвай – Франция

Сборная Франции обыграла Уругвай (2:0) в матче 1/4 финала Чемпионата Мира-2018.

Лучшим игроком этого поединка был признан французский нападающий Антуан Гризманн, который забил гол и отдал результативную передачу на Рафаэля Варана.

Для 27-летнего Гризманна этот матч стал четвертым на ЧМ-2018 и в его активе 3 забитых мяча и 1 голевой пас.

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