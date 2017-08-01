Гризманн стал новой трансферной целью "Барселоны"

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Гризманн стал новой трансферной целью "Барселоны"Каталонская "Барселона" определила еще одного звездного кандидата на замену своему вингеру Неймару, который близок к переходу во французский ПСЖ.

Как информирует sport.es, "сине-гранатовые", в случае своего расставания с бразильцем, будут готовы предпринять попытки подписать форварда мадридского "Атлетико" Антуана Гризманна. Однако главным препятствием на пути этого трансфера может стать нежелание "матрасников" расставаться со своим ведущим игроком ввиду невозможности подписать ему замену из-за действия трансферного бана.

Напомним, "Атлетико" не намерен снижать цену на Гризманна для "Барселоны". | soccernews.ru

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