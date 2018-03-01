Гризманн - стал первым игроком "Атлетико" в 21 веке, сделавшим хет-трик в двух матчах подряд

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Гризманн - стал первым игроком "Атлетико" в 21 веке, сделавшим хет-трик в двух матчах подряд

В матче 26-го тура чемпионата Испании "Атлетико" играет с "Леганесом" (4:0, второй тайм).

Все четыре мяча в этой встрече на счету французского нападающего мадридского клуба Антуана Гризманна.

Стоит отметить, что француз стал первым игроком "Атлетико" в 21 веке, сделавшим хет-трик в двух матчах подряд.

Напомним, что в 25-м туре 26-летний Гризманн забил три мяча в матче с "Депортиво" (5:2).

Не пропустите: Гризманн - третий игрок "Атлетико" в 21 веке, забивший за клуб более 100 голов. | http://soccernews.ru

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