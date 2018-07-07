Гризманн стал первым с 2006 года французом, отличившимся на групповом этапе и в плей-офф одного ЧМ

Форвард сборной Франции Антуан Гризманн поразил ворота Уругвая в четвертьфинальном матче ЧМ-2018.

Таким образом, нападающий "Атлетико" стал первым с 2006 года игроком "трёхцветных", отличившимся на групповом этапе и в плей-офф одного мундиаля.

Отметим, что 12 лет назад аналогичное достижение покорилось Зинедину Зидану.

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