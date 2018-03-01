Гризманн стал первым за семь лет французом, оформившим покер в матче топ-5 европейских лиг

Нападающий мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн забил четыре гола в матче 26-го тура испанской Примеры против "Леганеса".

Таким образом, как соообщает Opta, лидер "матрасников" стал первым за семь лет французским игроком, оформившим покер в поединке топ-5 европейских лиг.

Отметим, что в феврале 2011 года подобное удавалось Луи Саа, который в составе "Эвертона" четырежды огорчил "Блэкпул" в матче АПЛ.

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