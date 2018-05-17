Гризманн стал пятым игроком, оформившим дубль в финале Лиги Европы

Нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн дважды поразил ворота "Марселя" в финале Лиги Европы.

Как сообщает Gracenote Live, 27-летний француз стал пятым игроком, которому удалось это сделать.

Ранее дубль в финалах ЛЕ оформляли Диего Форлан ("Атлетико", 2010 год), Радамель Фалькао ("Атлетико", 2012 год), Карлос Бакка ("Севилья", 2015 год), Коке Морено ("Севилья", 2016 год).

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