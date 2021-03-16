Гризманн стал вторым французом, который смог забить 150 голов в Чемпионате Испании
Нападающий "Барселоны" Антуан Гризманн забил мяч в матче 27-го тура Ла Лиги против "Уэски", который помог одержать победу со счетом 4:1.
Для француза этот гол стал 150-м в испанском чемпионате. Чтобы добиться такого результата форварду понадобилась 381 игра.
Гризманн забил 40 голов за "Реал Сосьедад", 94 гола — за "Атлетико", и 16 – за "Барселону".
OptaJose сообщает, что футболист стал вторым французом, который смог забить 150 голов в чемпионате Испании. Первым такое число покорилось нападающему мадридского "Реала" Кариму Бензема (184 мяча в 372 матчах).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14