Гризманн стал вторым французом, который смог забить 150 голов в Чемпионате Испании

Нападающий "Барселоны" Антуан Гризманн забил мяч в матче 27-го тура Ла Лиги против "Уэски", который помог одержать победу со счетом 4:1.

Для француза этот гол стал 150-м в испанском чемпионате. Чтобы добиться такого результата форварду понадобилась 381 игра.

Гризманн забил 40 голов за "Реал Сосьедад", 94 гола — за "Атлетико", и 16 – за "Барселону".

OptaJose сообщает, что футболист стал вторым французом, который смог забить 150 голов в чемпионате Испании. Первым такое число покорилось нападающему мадридского "Реала" Кариму Бензема (184 мяча в 372 матчах).