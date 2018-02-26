Гризманн стал вторым игроком Ла Лиги в этом сезоне, преодолевшим отметку в 10 мячей и голевых пасов

В матче 25-го тура чемпионата Испании "Атлетико" играет против "Севильи" (5:0, второй тайм).

Французский нападающий "матрасников" Антуан Гризманн отметился в этом поединке тремя мячами и голевым пасом.

Стоит отметить, что француз стал вторым игроком Ла Лиги в этом сезоне, преодолевшим отметку в 10 мячей и голевых пасов. На его счету 16 голов и 10 результативных передач.

Первым по этому показателю является форвард "Барселоны" Лионель Месси (30+15).

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