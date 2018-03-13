Гризманн станет третьим в списке самых высокооплачиваемых игроков "Барселоны"

Как информирует испанская пресса, трансфер форварда мадридского "Атлетико" Антуана Гризманна в каталонскую "Барселону" уже практически согласован.

В частности сообщается, что в стане "сине-гранатовых" оклад француза будет равняться 15-ти миллионам евро за сезон. При этом его размер может увеличиться еще на 5 миллионов евро в случае успешных выступлений команды.

Таким образом, зарплата Гризманна будет уступать только суммам, которые получают в клубе Лионель Месси и Луис Суарес.

Напомним, "Барселона" заинтересована в обмене игроками с "Баварией". | soccernews.ru