Гризманн станет вторым самым высокооплачиваемым игроком "Барселоны"

Теги барселонаатлетико мадридантуан гризманн

Гризманн станет вторым самым высокооплачиваемым игроком "Барселоны"Каталонская "Барселона" и форвард мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн близки к согласованию размера будущего оклада футболиста.

Так, по сведениям испанской прессы, "сине-гранатовые" уже подготовили для 26-летнего нападающего "матрасников" контракт, по которому он будет зарабатывать в новом клубе 25 миллионов евро за сезон. Если француз таки переберется в "Барсу", то по уровню оклада он будет уступать только Лионелю Месси.

Напомним, Месси определил альтернативу Коутиньо. | soccernews.ru

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