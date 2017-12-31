Гризманн станет вторым самым высокооплачиваемым игроком "Барселоны"

Каталонская "Барселона" и форвард мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн близки к согласованию размера будущего оклада футболиста.

Так, по сведениям испанской прессы, "сине-гранатовые" уже подготовили для 26-летнего нападающего "матрасников" контракт, по которому он будет зарабатывать в новом клубе 25 миллионов евро за сезон. Если француз таки переберется в "Барсу", то по уровню оклада он будет уступать только Лионелю Месси.

Напомним, Месси определил альтернативу Коутиньо. | soccernews.ru